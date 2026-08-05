Çiğ köfteci tartışması hastane ve karakola taşıdı - Son Dakika
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Çiğ köfteci tartışması hastane ve karakola taşıdı

Çiğ köfteci tartışması hastane ve karakola taşıdı
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Eskişehir'de çiğ köfteci dükkanında müşteri ile usta arasında tartışma çıktı, kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir çiğ köfteci dükkanında usta ile kadın müşteri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olayda sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, iş yeri çalışanı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çiğ köfte ustası olarak çalışan erkek şahıs ile dükkana müşteri olarak gelen kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine müşteri olan kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sakinleştirmekte güçlük çektiği kadın, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiğ köfte ustası ise gerekli idari ve adli işlemler için emniyet güçlerince karakola götürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Hastane, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiğ köfteci tartışması hastane ve karakola taşıdı - Son Dakika

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