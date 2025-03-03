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Eskişehir Çukurhisar'da faaliyet gösteren Çimsa Çimento Fabrikası'nda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

Çukurhisar'daki Çimsa Çimento Fabrikası'nın çöp bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ESKİŞEHİR