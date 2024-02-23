Çin'de buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çin'de buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı

Çin\'de buzlanma nedeniyle 100\'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı

Çin'in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Soğuk hava dalgası etkili olurken, polis 6'sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.

23.02.2024 10:31
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Çin'in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi. Polis, 6'sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.

Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. - JİANGSU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin'de buzlanma nedeniyle 100'den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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