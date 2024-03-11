Çin\'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti ve Yağma Suçlarından Sanıklara Ağır Cezalar

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan kamu davasında sanıklara ağır cezalar verildi. Mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan bazı sanıklara 8 yıl 4 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezaları ve adli para cezaları verildi. Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da sanıklara hapis cezaları verildi.