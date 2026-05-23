Çin'de Maden Patlaması: 90 Ölü

23.05.2026 09:39
Çin'in Shanxi eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 90 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Qinyuan'da 247 işçinin bulunduğu Liushenyu Kömür Madeni'nde yerel saatle 19.29'da gaz patlaması meydana geldi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye toplam 345 personelden oluşan özel ekipmanlı 6 ulusal maden acil kurtarma ekibinin gönderildiği belirtildi. Çin resmi medyası, faciada 90 kişinin hayatını kaybettiğini, madendeki çalışmaların devam ettiğini aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yetkililere arama-kurtarma operasyonlarının titizlikle yürütülmesi, kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve sorumların hesap vermesi talimatı verdi. - PEKİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Pekin, Dünya, Son Dakika

