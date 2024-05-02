Çin'de otoyol çökmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika
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Çin'de otoyol çökmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen otoyol çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Çökme sonucunda 23 araç etkilendi ve kurtarma operasyonu devam ediyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

02.05.2024 09:54
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Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun dün çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor. Çin devlet medyası, yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi. Yolun 17.9 metrelik bölümünün çöktüğü alanda şu ana kadar 23 araç bulunduğu belirtildi. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda, hasarlı araçların dev bir vinçle çamurdan çıkarıldığı görüldü. Kurtarma ekipleri ayrıca köpeklerle ve hayat tespit cihazlarıyla da arama yapıyordu.

500'den fazla personel sahada

Öte yandan, feci olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma operasyonu için itfaiye ekipleri, maden kurtarma uzmanlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla personel görevlendirilmişti. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

Guangdong, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de otoyol çökmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de otoyol çökmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika
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