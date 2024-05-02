Çin'de Otoyol Çökmesi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48'e Yükseldi

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Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun dün çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor. Çin devlet medyası, yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca 3 kişi için kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Meizhou Belediye Başkanı Wang Hui gerçekleştirdiği basın toplantısında, arama çalışmalarının hala devam ettiğini, hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kimsenin olmadığını ifade etti.

Yolun 17.9 metrelik bölümünün çöktüğü alanda şu ana kadar 23 araç bulundu. Araçlardan bazılarının alev almasının kurtarma operasyonunu zorlaştırdığı belirtildi.

500'den fazla personel sahada

Öte yandan feci olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma operasyonu için itfaiye ekipleri, maden kurtarma uzmanlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla personel görevlendirilmişti. - GUANGDONG