Çin'de bir otoyol çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'de bir otoyol çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle Meizhou-Dabu Otoyolu'nun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Çökme sonucunda 20 araç ve 54 yolcu mahsur kaldı, 30 kişi ise tedavi altına alındı.

01.05.2024 13:38
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Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, saat 02.10 sıralarında yolun 17.9 metrelik kısmının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Çökmenin meydana geldiği bölgede toplam 20 aracın ve 54 yolcunun mahsur kaldığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan 30 kişinin ise tedavileri sürüyor. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

Guangdong, Çin, Ulaşım, Doğal Afet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de bir otoyol çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de bir otoyol çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika
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