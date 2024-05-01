Çin'de bir otoyol çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi

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Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu ölü sayısı 24'e yükseldi.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, saat 02.10 sıralarında yolun 17.9 metrelik kısmının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Çökmenin meydana geldiği bölgede toplam 20 aracın ve 54 yolcunun mahsur kaldığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan 30 kişinin ise tedavileri sürüyor. - GUANGDONG