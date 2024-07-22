Çin'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kayboldu. Selin etkisiyle bir nehirde su seviyesi yükselirken, bir köyde mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı. Sel bölgesinde yaşayan 412 kişi tahliye edildi ve kurtarma operasyonları devam ediyor. Ayrıca Shaanxi eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu bir köprü çöktü ve 15 kişi hayatını kaybetti.

22.07.2024 10:36
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Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Ya'an şehrine bağlı Hanyuan ilçesinde bir nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu en az 40 evde hasar meydana geldi. Bir köyde mahsur kalan 60 kişi ekipler tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı, 29 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sel bölgesinde yaşayan 412 kişi tahliye edildi. Kayıp kişileri bulmak için insansız hava araçları, arama-kurtarma köpekleri ve detektörlerle kurtarma operasyonu başlatıldı.

Köprü çökmesi sonucu 15 kişi öldü

Shaanxi eyaletinde Cuma günü etkili olan şiddetli yağışlarda ise Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü çöktü. En az 20 aracın köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Kaybolan en az 30 kişiyi bulmak için bin 630 kişi, 205 araç, 63 gemi ve 6 arama köpeğinin yer aldığı kurtarma operasyonu sürüyor. - SİCHUAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı - Son Dakika

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