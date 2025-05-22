Çin\'de Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Çin'in farklı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 21 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana geldi. Çinli yetkililer, toprak kayması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişiden de haber alınamadığını açıkladı. Çin arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askerlerin de yer aldığı 400 kişilik ekibin arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken, Qingyang köyünde ise 8 hanede 19 kişinin evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, bölgede yakın zamanda benzer afetlerin yaşanma riski olduğu uyarısında bulundu. Dağlık Guizhou bölgesinin yanı sıra yakınındaki Hunan ve Jiangxi eyaletleri de sağanak yağışa karşı acil durum alarmına geçirildi.

Geçtiğimiz hafta ise ülkenin güneyindeki Guangdong ve Guangxi bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti. - PEKİN