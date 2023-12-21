 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki depremde ölü sayısı 135'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki depremde ölü sayısı 135'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi. Gansu eyaletinde 113 kişi öldü, Qinghai eyaletinde ise 22 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, afetzedelere yardım malzemeleri gönderildi.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 135\'e yükseldi
21.12.2023 - 09:49,
Abone Ol

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Çin devlet medyasına göre depremin hissedildiği komşu Qinghai eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Gansu'daki 113 can kaybı ile birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e çıktı.

Gansu'da çalışmalar sona erdi

Arama-kurtarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 10 santigrat derecede seyrettiği Qinghai'de kayıp kişileri bulmak için zamana karşı yarışırken, depremin merkez üssü Gansu eyaletindeki arama operasyonları ise sona erdi. Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla depremin vurduğu bölgelere mont, yorgan, portatif yatak, kuru gıda, çadır ve soba gibi yardım malzemeleri gönderildi.

Öte yandan, Gansu eyaletinde 113 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin yaralandığı, 155 bin 393 evin hasar gördüğü açıklamıştı. - GANSU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Çin, Deprem, Doğal Afet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'deki depremde ölü sayısı 135'e yükseldi - Son Dakika


10:47
Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46
Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46 Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki depremde ölü sayısı 135'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement