Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

Çin'in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı ve hastane çevresi güvenlik kordonuna alındı.

07.05.2024 11:39
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Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Çin'in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi'nde yerel saatle 13.20 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Çin basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı kaydedilirken, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Temmuz 2023'te Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralamıştı - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı - Son Dakika

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