Çınar'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Çınar'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 2 Ölü, 6 Yaralı

Çınar\'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 2 Ölü, 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile traktör çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, I.U. idaresindeki minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkiinde N.B. yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Çınar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çınar'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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