Cinayetler Ailesini Yıktı

13.02.2026 18:33
Ümraniye'deki cinayetlerde, genç kadının ailesi Türkiye'de acı haberle sarsıldı.

Ümraniye'de iki cinayetin yaşandığı evde öldürülen genç kadının Türkiye'deki anne babası bulmayı bekledikleri kızlarının ölüm haberiyle sarsıldı. Fenalaşan baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken, acılı aileyi Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri ziyaret etti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde, bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştı. Dernek Başkanı Azade İslamova ve Derneğin Avukatları Ezgi Ekin Arslan ile Cevat Bozkurt'un aileyle görüşmesi ve Durdona Khokimova'nın öldüğü evde bulunduğu şüphesi üzerine aileye yapabilecekleri hakkında bilgi verildi. 5 Şubat'ta Türkiye'ye gelen aile, 6 Şubat'ta Savcılığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası yapılan çalışmalarda, cinayet ortaya çıktı.

Zanlılar cinayeti itiraf ederken genç kadının Türkiye'de olan anne ve baba, kızlarının acı haberiyle yıkıldı. Ergashaliyeva'nın babası Bakhromjon Bustonov, fenalaşınca olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tansiyon yüksekliği yaşadığı öğrenilen baba tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de acılı aileyi ziyaret ederek, olayın üzerinde durduklarını bildirdi. Ziyaret sırasında ailenin yaşadığı acı ve üzüntü kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

