Cinayetten Müebbet Hapis Cezası

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yakın akrabaları olan 2 kişiyi tabanca ile öldüren, bir kadın ile bir çocuğu da öldürmeye teşebbüs eden sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde Pütürge ilçesine bağlı Şiro Taraksu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerafeddin Fırat, saman kamyonunun yoldan geçmesi meselesi nedeniyle tartıştığı akrabaları Osman Nuri Fırat (72) ile oğlu Bülent Fırat'ı (49) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayda biri kadın biri çocuk iki kişi de öldürülmeye teşebbüs edildi. Cinayete ilişkin davanın karar duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şerafeddin Fırat, mağdur aile ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Şerafeddin Fırat'ı kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına mahkum etti. Kararda herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - MALATYA