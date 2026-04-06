Çine\'de Hırsızlık: 50 Metre Bakır Kablo Ele Geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde durdurulan araçta 50 metre uzunluğundan bakır kablo ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 04 Nisan 2026 tarihinde Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi OSB girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde rulo halinde bakır kablo ele geçirildi. Araçta bulunan R.K. (52) ve K.D. (46) isimli şahısların, çalıştıkları işletmenin deposundan yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 250 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldıkları tespit edildi. Ele geçirilen kablolar firma yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - AYDIN