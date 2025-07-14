Çine\'de Minibüs ve Kamyon Çarpıştı

Aydın'ın Çine ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çine ilçesi Akçaova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (28) idaresindeki 34 BSE 689 plakalı kamyon ile H.D (57) idaresindeki 09 M 4785 plakalı Akçaova-Çine hattında çalışan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazanın, kamyonun minibüsün ön sol çamurluğuna çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan H.D. ile V.İ. ağır yaralanırken, E.C. (38) ve A.N.C. (13) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN