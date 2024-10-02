Cinsel Saldırıdan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.Ç., isimli şahsın basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Çağlayan köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR