Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 998 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

08.05.2024 21:39  Güncelleme: 21:44
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Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 998 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Malkara-Keşan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.K. adlı kadına ait bir çanta içerisindeki 4 cips paketinin olması gerekenden daha ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine çanta içerisindeki cips paketlerini çan polis, 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak K.K. ve araçta bulunan E.A. adlı kadın ile İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., E.A. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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