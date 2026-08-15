Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gürpınar Mahallesi'nde çıkan arazi yangınında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli-Uşak karayolu üzerindeki Işık Çayırı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, kuru otların ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çivril Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Gürpınar Mahallesi sakinleri de tanker ve iş makineleriyle destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede bulunan bazı meşe ağaçlarının da yangından etkilendiği belirtildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.