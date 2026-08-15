Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü

Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekipler ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gürpınar Mahallesi'nde çıkan arazi yangınında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli-Uşak karayolu üzerindeki Işık Çayırı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, kuru otların ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çivril Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Gürpınar Mahallesi sakinleri de tanker ve iş makineleriyle destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede bulunan bazı meşe ağaçlarının da yangından etkilendiği belirtildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Denizli, Çivril, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 01:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çivril’deki yangında 100 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.