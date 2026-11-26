Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Husilere yönelik gerçekleştirilen nitelikli operasyonda başkent Sana, Hudeyde ve Saada'da 50 askeri hedefi imha ettiklerini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Cizan petrol rafinerisine düzenlediği saldırıda can kaybı yaşandığı bildirildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktarılırken, tesisteki bazı faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Husilere ait askeri unsurlara yönelik saldırıların sürdüğünü açıkladı. El-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin kabiliyetlerini hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdik. Sana, Hudeyde ve Saada illerinde 50 meşru askeri hedefi imha ettik" ifadelerini kullandı.