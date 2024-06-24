Şırnak'ın Cizre ilçesinde boş yakıt tankerinin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cizre- Nusaybin kara yolu Katran köyü mevkisinde seyir halindeki 73 DL 640 plakalı boş yakıt tankeri, 63 ABV 237 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tankerin sürücü kabini yerinden çıktı. Kazada, yaralanan tanker sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cizre'de boş yakıt tankerinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?