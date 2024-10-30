Cizre'de Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın sepetli motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cizre'nin Dirsekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Cizre şehir merkezinden Kurtuluş köyü istikametine giden Levent Borak (57) yönetimindeki sepetli motosiklete aynı istikametten giden Ruhşan D. yönetimindeki 34 KL 1509 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın altında kalıp sürüklenen Levent Borak, feci şekilde hayatını kaybederken motosiklet sepetindeki tavuk ve horozlarda telef oldu.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Borak'ın cansız bedeni otopsi için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada ölen Levent Borak'ın köy köy gezip satın aldığı tavuk ve horozları ilçe merkezinde satarak geçimini sağladığı öğrenildi. - ŞIRNAK