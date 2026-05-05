Cizre İtfaiyesinden facianın eşiğinde kritik müdahale

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilde meydana gelen gaz kaçağına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle patlama riskinin önüne geçildi.

Olay, Cizre Sur Mahallesi İdil çevreyolu Seyri Cizre mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil çevreyolunda seyir halinde olan 34 BV 8949 plakalı otomobilden gaz sızıntısı olduğunu fark eden sürücü H.D., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta gaz kaçağından dolayı başlayan hafif çaplı yangına anında müdahale etti. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle gaz kaçağı kontrol altına alınırken, otomobilin infilak etme riskinin önüne geçildi. Gaz kaçağının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, araçta uzun süre soğutma ve gaz tahliye çalışması yürüttü. Hem aracın yanmasını hem de çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturan patlama riskini bertaraf eden itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK