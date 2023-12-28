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Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi - Son Dakika
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Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş, vatandaşların da dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indirildi. Gökhan U. ve Ersin G., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıslar, vatandaşların ikna çalışmaları sonucu aşağı indirildi ve Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.12.2023 - 19:57,
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Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş, vatandaşlarında dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indi.

İlçenin İdil Caddesi üzerinde 7 katlı binanın çatısına çıkan Gökhan U. ve 34 Ersin G. (34), henüz belirlenemeyen nedenden intihar teşebbüsünde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlarında dahil olduğu ikna çalışmaları sonucu şahıslar aşağı indi. Şahıslar, tedbir amacıyla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cizre\'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi
Kaynak: İHA
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Şırnak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi - Son Dakika
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