Cizre'de iki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş, vatandaşlarında dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indi.

İlçenin İdil Caddesi üzerinde 7 katlı binanın çatısına çıkan Gökhan U. ve 34 Ersin G. (34), henüz belirlenemeyen nedenden intihar teşebbüsünde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlarında dahil olduğu ikna çalışmaları sonucu şahıslar aşağı indi. Şahıslar, tedbir amacıyla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.