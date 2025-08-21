Cizre\'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiye erinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cizre'de Dirsekli Mahallesi'ne yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiye personeli yaralanmış, 2 itfaiye eri yaralı halde yangına müdahale ederek büyük bir kahramanlık yapmıştı. Mehmet Ecevit yönetimindeki 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı olay yerine yakın bir yerde seyir halindeyken devrilip metrelerce sürüklenmişti. Sürüklenen araçta bulunan sürücü dahil 5 itfaiye personeli yaralanmış, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İtfaiye ekibinin kaza yapma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Seyir halindeyken devrilen ve metrelerce sürüklendikten sonra duran araçta bulunan itfaiye erleri şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların yaralıları kurtarmak için araca koşması da kameraya yansıdı. - ŞIRNAK