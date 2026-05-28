Cizre'de kaza: Çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan Cizre Park AVM Kavşağı'nda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sekvan Dayar isimli çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Dayar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dayar'ın cenazesi, yapılan otopsiden sonra ailesi tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra gözyaşları arasında asri mezarlığına defnedildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK