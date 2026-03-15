Cizre'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
Cizre'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Cizre\'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
15.03.2026 01:42
Cizre'de Davut Aktaş ağır yaralandı, zanlı B.Ö. hızla yakalanarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Davut Aktaş, isimli gencin silahla ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla süratle aydınlatıldı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Mart günü Dağkapı Mahallesi Kartal Sokakta saat 00: 20'de yaşanan olayda Davut Aktaş isimli genç silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirmişti.

Emniyet ekipleri kısa sürede tespit etti

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ö düzenlenen eş zamanlı operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cizre Adliyesine sevk edilen B.Ö., Cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

