Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması

Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de 400 polisle asayiş ve narkotik denetimi yapıldı; emniyet müdürü kararlılıkla mücadelenin süreceğini vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 400 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş, narkotik, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Saha denetimlerine bizzat katılan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Liderinden tetikçisine kadar uyuşturucu baronlarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Onların köklerini kazıyacağız" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de desteğiyle ilçe genelinde eş zamanlı denetim başlattı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla startı verilen uygulamaya 400 polis katıldı.

Emniyet müdürü sahaya indi, çocukları sevindirdi

Uygulama kapsamında Cizre'nin kritik ve stratejik noktalarında arama ve denetimler yapıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ile birlikte kontrol noktalarını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek bilgilendirmelerde bulunan Sazak, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Narkotik köpekleri de kadroda

Vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik başlatılan uygulama ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, uyuşturucuyla mücadele vurgusu yaparak kadroya yeni katılan narkotik dedektör köpeklerine dikkat çekti.

Sazak, "Huzurun şehri Şırnak'ın kadim ilçesi Cizre'deyiz. Bu akşam 400 kahraman polisimizle saat 00.00'a kadar Cizre sokaklarında huzur ve güvenlik uygulamamızı yapacağız. Asayiş, narkotik, KOM şubelerimiz ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin teminine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Biz liderinden tetikçisine kadar uyuşturucu baronlarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Onların köklerini kazıyacağız. Şırnak'ta uyuşturucuya asla müsaade etmeyeceğimizi, kentin uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Şırnak halkının yakından tanıdığı 'Jessi'nin yanı sıra yetiştirdiği 'Adelya' ile birlikte iki kahraman narkotik köpeğimizi daha kadromuza kattık. Uyuşturucuyla mücadelemizi köpeklerimiz ve kahraman personelimizle birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Hedefimiz Türkiye'nin en huzurlu şehri olmak"

Şırnak'ın ve tüm ilçelerinin güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirten Sazak, "İlk geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir husus var: Biz Şırnak'ı Türkiye'nin en huzurlu şehri yapacağız. Şunu çok iyi biliyoruz; Şırnak'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Yapacağımız uygulamaların devamı gelecek. Hedefimiz 6 ilçemiz ve il merkezimizle birlikte Türkiye'nin en huzurlu kenti haline gelmektir" şeklinde konuştu.

Denetimlerin Şırnak Merkez ve diğer ilçelerinde de kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

00:15
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
23:57
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
22:52
İsrail ordusu, İran’a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
İsrail ordusu, İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 01:16:17. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.