Cizre’de Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 400 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş, narkotik, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Saha denetimlerine bizzat katılan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Liderinden tetikçisine kadar uyuşturucu baronlarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Onların köklerini kazıyacağız" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de desteğiyle ilçe genelinde eş zamanlı denetim başlattı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla startı verilen uygulamaya 400 polis katıldı.

Emniyet müdürü sahaya indi, çocukları sevindirdi

Uygulama kapsamında Cizre'nin kritik ve stratejik noktalarında arama ve denetimler yapıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ile birlikte kontrol noktalarını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek bilgilendirmelerde bulunan Sazak, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Narkotik köpekleri de kadroda

Vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik başlatılan uygulama ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, uyuşturucuyla mücadele vurgusu yaparak kadroya yeni katılan narkotik dedektör köpeklerine dikkat çekti.

Sazak, "Huzurun şehri Şırnak'ın kadim ilçesi Cizre'deyiz. Bu akşam 400 kahraman polisimizle saat 00.00'a kadar Cizre sokaklarında huzur ve güvenlik uygulamamızı yapacağız. Asayiş, narkotik, KOM şubelerimiz ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin teminine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Biz liderinden tetikçisine kadar uyuşturucu baronlarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Onların köklerini kazıyacağız. Şırnak'ta uyuşturucuya asla müsaade etmeyeceğimizi, kentin uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Şırnak halkının yakından tanıdığı 'Jessi'nin yanı sıra yetiştirdiği 'Adelya' ile birlikte iki kahraman narkotik köpeğimizi daha kadromuza kattık. Uyuşturucuyla mücadelemizi köpeklerimiz ve kahraman personelimizle birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Hedefimiz Türkiye'nin en huzurlu şehri olmak"

Şırnak'ın ve tüm ilçelerinin güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirten Sazak, "İlk geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir husus var: Biz Şırnak'ı Türkiye'nin en huzurlu şehri yapacağız. Şunu çok iyi biliyoruz; Şırnak'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Yapacağımız uygulamaların devamı gelecek. Hedefimiz 6 ilçemiz ve il merkezimizle birlikte Türkiye'nin en huzurlu kenti haline gelmektir" şeklinde konuştu.

Denetimlerin Şırnak Merkez ve diğer ilçelerinde de kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.