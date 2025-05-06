Cizre'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar! - Son Dakika
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Cizre'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar!

Cizre\'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 otomobil, 1 kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

06.05.2025 18:22
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 otomobil, 1 kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde CT 17 BFV yabancı plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde refüj üzerinden karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada arkasından gelen 57 DT 071 plakalı otomobil, 73 AAL 691 plakalı kamyonet, 34 PN 6967 plakalı otomobil, 73 ABL 894 ve 47 ABM 294 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar! - Son Dakika

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