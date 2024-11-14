Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası

Cizre\'de Zincirleme Trafik Kazası

Cizre-Silopi karayolunda 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, yol ulaşımı yeniden açıldı.

14.11.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre- Silopi karayolunun 12 kilometresinde bulunan Keruh köyü mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre istikametine giden İdris S. yönetimindeki 73 HA 845 plakalı akaryakıt yüklü tır, önünde ilerleyen Serhat A. yönetimindeki 33 AJJ 361 plakalı tıra arkadan çarptı. Karşı yönden gelen İbrahim Y.'nin kullandığı 27 ALA 394 plakalı tır ile Murat T. yönetimindeki 45 AGF 685 Plakalı tırın da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 73 HA 845 plakalı tır sürücüsü İdris S. araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Cizre-Silopi karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yol güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. Cizre-Silopi karayolu kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Silopi, trafik, Yaşam, Cizre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.