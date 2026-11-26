Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilime dair açıklamasında, olası bir çatışmanın başta Habur Sınır Kapısı olmak üzere bölge ticaretini ve ekonomisini ağır biçimde etkileyeceği uyarısını yaptı.

Cizre TSO Başkanı Mehmet Muad Elçi, Irak'ta alınacak kararların anayasal çerçeve dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı. Elçi, IKBY'nin anayasal statüsü ile yetkilerinin gözetilmesinin önemine işaret ederek mevcut anlaşmazlıkların tek taraflı adımlar yerine hukuki ve demokratik mekanizmalar aracılığıyla müzakere edilerek çözülmesi gerektiğini belirtti. Gerginliğin tırmanması durumunda bunun sadece siyasi tarafları değil, doğrudan bölge halklarını da vuracağını ifade eden Elçi, "Muhtemel bir çatışma süreci, başta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi halkı olmak üzere Türkiye'yi ve özellikle bölgemizin ekonomik ve sosyal yapısını ciddi şekilde etkileyebilir. Böyle bir süreçte ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesi, yatırımların gerilemesi, işsizliğin artması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni bir insani krizin yaşanması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bölge halklarının huzuru ve refahı, tüm siyasi hesapların üzerinde tutulmalıdır" dedi.

"Habur Sınır Kapısı bölge ekonomisi için hayati öneme sahip"

Irak'taki istikrarsızlığın Türkiye ile Irak arasındaki güçlü ticari ve lojistik bağları da doğrudan sarsacağına dikkat çeken Elçi, Habur Sınır Kapısının bölge açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Elçi, "Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a uzanan ticaret ve lojistik hattı, bölgemizin ekonomik hayatının en önemli dinamiklerinden biridir. Yaşanabilecek siyasi veya askeri bir gerilim, sınır geçişlerinin aksamasına, ticaret hacminin daralmasına, nakliye sektörünün olumsuz etkilenmesine ve binlerce insanın geçim kaynağının zarar görmesine neden olabilir" diye konuştu.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin, halklar arasında ortak bir refah ve güven köprüsü oluşturduğunu ifade eden Elçi, "Cizre Ticaret ve Sanayi Odası olarak Irak'ta barışın, huzurun ve istikrarın korunmasını, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi halkının kazanımlarının ve yaşam güvenliğinin gözetilmesini, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenerek devam etmesini önemsiyoruz. Tüm tarafları sağduyulu hareket etmeye, bölge halklarının ortak menfaatlerini gözetmeye ve mevcut sorunları müzakere masasında çözmeye davet ediyoruz" diye konuştu.