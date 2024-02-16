Çocuğa istismar suçundan aranan şahıs, Cezaevine girmek istemiyorum" notu bırakıp intihar etti - Son Dakika
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Çocuğa istismar suçundan aranan şahıs, Cezaevine girmek istemiyorum" notu bırakıp intihar etti

Çocuğa istismar suçundan aranan şahıs, Cezaevine girmek istemiyorum" notu bırakıp intihar etti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.

16.02.2024 17:58  Güncelleme: 18:17
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç. (65), bir tarlada ölü bulundu. Tarım ilacı içtiği belirlenen Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı bir not bıraktığı bildirildi.

TARIM İLACI İÇEREK YAŞAMINA SON VERDİ

Dere Mahallesi, Karşıyaka Caddesi'ndeki tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlenen kişinin Mehmet Ç. olduğu belirlendi, Mehmet Ç.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Çocuğa istismar şüphelisi ölü bulundu; 'Cezaevine girmek istemiyorum' notu bırakmış

"CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİYORUM" YAZILI NOT BIRAKTI

Milas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan' hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bıraktığı bildirildi.

Çocuğa istismar şüphelisi ölü bulundu; 'Cezaevine girmek istemiyorum' notu bırakmış
Kaynak: DHA

Muğla, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğa istismar suçundan aranan şahıs, Cezaevine girmek istemiyorum' notu bırakıp intihar etti - Son Dakika

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