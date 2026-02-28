Çocuğa Şiddet Davasında Cezalar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuğa Şiddet Davasında Cezalar Belli Oldu

Çocuğa Şiddet Davasında Cezalar Belli Oldu
28.02.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan Süleyman Danış 8 yıl 5 ay, anne 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki oğlunu darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık ile çocuğun annesi hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Süleyman Danış'a 8 yıl 5 ay, anne Satı Buse D.'ye ise 3 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Aren bebeğin avukatı ise cezaları yetersiz bularak davayı istinafa taşıyacağını açıkladı.

Olay, 1 Mayıs 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde komşularından yardım isteyen anne, 2 yaşındaki oğlu Aren bebeğin darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine anne ve çocuk, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Hastanede yapılan muayenede küçük çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı. İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travma nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.K., tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. Anne Satı Buse D. de gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcı indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti

Sarayköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Danış, Satı Buse D.'nin avukatı ve taraf avukatları katıldı. Satı Buse D., karar duruşmasına da katılmadı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların 'kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Süleyman Danış'ı kasten yaralama suçunu birden fazla kez işlemesi, eylemin silahla (sopa) gerçekleştirilmesi, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması ve kemik kırığına neden olunması gerekçeleriyle 8 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Anne Satı Buse D. ise alt soya karşı kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Aren'in avukatı davayı istinafa taşıyacak

Karar duruşmasında sanık Süleyman Danış'a ve anne Satı Buse D.'ye yeterli cezanı verilmediği kanaatinde olduğunu ifade eden Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, "Kasten yaralama suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçunun olduğunu düşünüyoruz. Anne Satı Buse D., tüm bu olaylardan habersiz değildi. Suça göz yumduğunu, annenin de ihmali olduğu kanaatindeyiz. Davayı istinaf edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa Şiddet Davasında Cezalar Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:47:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Çocuğa Şiddet Davasında Cezalar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.