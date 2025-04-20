Küçük çocuğun sigara içtiği görüntülere soruşturma

Eskişehir'de bir düğünde merasiminde küçük bir çocuğun sigara içtiği iddia edilen görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkini görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda küçük çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.
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