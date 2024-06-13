Çocuk parkının yanında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çocuk parkının yanında silahlı saldırı: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çocuk oyun parkının yanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilin yanında duran İ.H.'ye motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. İ.H. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

13.06.2024 23:25
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Çocuk parkının yanında silahlı saldırı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çocuk oyun parkının yanında silahla vurulan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bir çocuk oyun parkının yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyun parkı önünde park halindeki bir otomobilin yanında duran İ.H.'ye iddiaya göre, yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açıldı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İ.H. kanlar içerisinde uzaklaşmaya çalışırken yaklaşık 40 metre ileride yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesi üzere adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İ.H., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Silahla yaralama olayının ardından motosikletle kaçarak adresten uzaklaşan kişinin C.Y. olduğu yönünde bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı adreste şerit çekip önlem alırken, olay yerinde bir adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuk parkının yanında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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