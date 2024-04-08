Çocukların ateşle oyununda gecekondu ve kamyonet küle döndü
Evi yanan Mehmet Ali Özdemir:
"Çocukların ellerinde çakmak vardı, evin önünde bulunan süngeri tutuşturdular"
ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde çocukların süngeri yakması ile çıktığı iddia edilen yangında bir gecekondu ve Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadelede kullandığı kamyonet yandı. Dumandan etkilenen ev sahibine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3428. Sokak'ta çıktı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Özdemir ve Fatma Özdemir çiftine ait gecekondudan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halindeki Büyükşehir Belediyesine ait vektörle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangında gecekondu ve kamyonet kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangını görünce panikleyen vatandaşlar ise olay yerine koştu.
"Çocuklar süngeri yaktı"
Evi yanan Mehmet Ali Özdemir, "Çocukların ellerinde çakmak vardı, evin önünde bulunan süngeri tutuşturdular. Ben çocukları uyardım, bir anda alevler yükseldi. Sünger olunca müdahale edemedim. Alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim" dedi.
Yangını gören Tacettin Dağ, "Biz yardıma koştuk ama bir şey kalmadı. Ne varsa yandı, biz gelene kadar araba da yandı. Ekipler söndürdü, gecekondu yandı" dedi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının sebebine yönelik inceleme başlattı.
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