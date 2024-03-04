Çocukların kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyunu kamerada
Arkadaşlarını hedef alıp ateş açtı, korku dolu anlar böyle görüntülendi
İSTANBUL - Arnavutköy'de çayırlık alanda toplanan bir grup çocuğun içinden biri, kuru sıkı tabanca ile diğer arkadaşlarına ateş açtı. Diğer çocuklar kaçmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arnavutköy'de Çevreyolu Viyadüğü altında bulunan çayırlık alanda toplanan çocuklardan bir tanesi belinden çıkarttığı kurusıkı silahı arkadaşlarına doğrultarak ateşlemeye başladı. Ateşlenen silahı gören çocuklar, sağa sola kaçışırken korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, bir çocuğun silahla arkadaşlarına doğru ateş ettiği daha sonra kalabalık grubun beraberce uzaklaştığı görüldü.
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