Çocukların Marketteki Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
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Çocukların Marketteki Hırsızlık Girişimi

Çocukların Marketteki Hırsızlık Girişimi
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Eskişehir'de iki çocuk, marketin kilitli meşrubat dolabını açmaya çalıştı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de, kimliği belirsiz iki çocuğun bir marketin önündeki kilitli meşrubat dolabını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabaha karşı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki çocuk, marketin dışında bulunan meşrubat dolabının yanına geldi. Dolabın kilitli olduğunu fark eden şüpheliler, kapağı zorlayarak açmaya çalıştı. Çocukların dolabı açmak için harcadığı yoğun çaba iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kilitli dolabı açmayı başaramayan iki çocuk, bir süre sonra marketin önünden ayrılarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların Marketteki Hırsızlık Girişimi - Son Dakika

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