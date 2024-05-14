Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi

Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri çocuklarını ekran bağımlılığından korumak ve sokakta vakit geçirmeye teşvik etmek için uçurtma şenliği düzenledi. Mahalle muhtarının organizasyonunda yapılan etkinlikte küçük, büyük herkes doyasıya eğlendi gökyüzü rengarenk oldu.

14.05.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi

Arnavutköy'de uçurtma festivalinde renkli görüntüler

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri çocuklarını ekran bağımlılığından korumak ve sokakta vakit geçirmeye teşvik etmek için uçurtma şenliği düzenledi. Mahalle muhtarının organizasyonunda yapılan etkinlikte küçük, büyük herkes doyasıya eğlendi gökyüzü rengarenk oldu.

Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarının ekrana olan bağımlılığını azaltmak ve sokak oyunlarına teşvik etmek amacıyla mahalle muhtarı öncülüğünde uçurtma şenliği düzenledi. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilerek şenliğe katılan onlarca aile doyasıya eğlendi. Anneler gününde ailelerin geleneksel oyunlarla vakit geçirdiği etkinlikte gökyüzü uçurtmaların renkleriyle adeta boyandı. Gökyüzündeki onlarca uçurtma dron ile havadan da görüntülendi.

"Uçurtmalarımız şuan gökyüzünde rengarenk"

Etkinliğe öncülük eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Mustafa Keleş, "Ben mahalle muhtarıyım burada daha öncede organize edilmiş bir şenlik bu bizlerde muhtarlık olarak tekrardan faaliyete soktuk bu şenliği. Tamamen kendiliğinden gelişen bir durum, anneler günü olması da ayrı bir güzel oldu. Uçurtmalarımız şuan gökyüzünde rengarenk, uçurtmaları da ailelerimiz kendileri yapmışlar" şeklinde konuştu.

Şenliğe katılan mahallelilerden Hülya Açık, "Çocuklar için geldik ama aslında kendimiz eğleniyoruz. Çocukken de uçuramamıştık şimdi hevesimizi alıyoruz. Muhtarımız attı bize mesajı şimdi geldik hem anneler gününü kutluyoruz hem de eğleniyoruz. Sabahtan beri uğraşıyoruz zor oldu ama başardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Uçurtma Şenliği, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement