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Çocuklarını ekran bağımlılığından korumak isteyen mahalleli uçurtma festivali düzenledi

Arnavutköy'de uçurtma festivalinde renkli görüntüler

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri çocuklarını ekran bağımlılığından korumak ve sokakta vakit geçirmeye teşvik etmek için uçurtma şenliği düzenledi. Mahalle muhtarının organizasyonunda yapılan etkinlikte küçük, büyük herkes doyasıya eğlendi gökyüzü rengarenk oldu.

Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarının ekrana olan bağımlılığını azaltmak ve sokak oyunlarına teşvik etmek amacıyla mahalle muhtarı öncülüğünde uçurtma şenliği düzenledi. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilerek şenliğe katılan onlarca aile doyasıya eğlendi. Anneler gününde ailelerin geleneksel oyunlarla vakit geçirdiği etkinlikte gökyüzü uçurtmaların renkleriyle adeta boyandı. Gökyüzündeki onlarca uçurtma dron ile havadan da görüntülendi.

"Uçurtmalarımız şuan gökyüzünde rengarenk"

Etkinliğe öncülük eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Mustafa Keleş, "Ben mahalle muhtarıyım burada daha öncede organize edilmiş bir şenlik bu bizlerde muhtarlık olarak tekrardan faaliyete soktuk bu şenliği. Tamamen kendiliğinden gelişen bir durum, anneler günü olması da ayrı bir güzel oldu. Uçurtmalarımız şuan gökyüzünde rengarenk, uçurtmaları da ailelerimiz kendileri yapmışlar" şeklinde konuştu.

Şenliğe katılan mahallelilerden Hülya Açık, "Çocuklar için geldik ama aslında kendimiz eğleniyoruz. Çocukken de uçuramamıştık şimdi hevesimizi alıyoruz. Muhtarımız attı bize mesajı şimdi geldik hem anneler gününü kutluyoruz hem de eğleniyoruz. Sabahtan beri uğraşıyoruz zor oldu ama başardık" ifadelerini kullandı.