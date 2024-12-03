Çöp Dolu Evde Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çöp Dolu Evde Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Çöp Dolu Evde Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Karasu'da 65 yaşındaki Hikmet Çevik'in yalnız yaşadığı evdeki cansız bedeni bulundu.

03.12.2024 17:14
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı adam yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Çevik'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çöp Dolu Evde Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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