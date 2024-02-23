Çöp kamyonu aydınlatma direğine çarptı

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Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı

Yol kenarında bekleyen bir kişi ile çöp kamyonunu arkasındaki iki işçi kopan elektrik tellerinden son anda kaçarak kurtuldu

KARABÜK - Karabük'te belediyeye ait çöp toplama kamyonu yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparken, o anlar güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Belediyesine ait Bilal Misoğlu yönetimindeki 34 EYK 305 plakalı çöp toplama kamyonu 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak'ta yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kamyonun direğe çarpmasıyla aydınlatma direği yıkılırken, kaza yerindeki bir vatandaş ile çöp kamyonunun arkasındaki iki işçi kopan kopan elektrik tellerinden son anda kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve Başkent EDAŞ ekipleri sevk edilirken, bölgeye giden elektrikler kontrol amaçlı kesildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çöp kamyonunun aydınlatma direğine çarpma anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.