Çöp Kamyonu Motosikletliyi Altına Aldı: Yaralı Var

Serdivan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu motosikletliyi altına aldı, vatandaş çay içerek izledi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Serdivan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Usta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan Belediyesi'ne ait M.T. idaresindeki 34 MDH 806 plakalı çöp kamyonu ile K.T. idaresindeki 34 NEY 564 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet, kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsü K.T. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmek için seferber olurken, bir kişinin olan biteni elindeki çay bardağıyla izlemeye devam etmesi dikkat çekti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.