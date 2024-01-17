Çöp kamyonundan düşen işçinin ailesinden ihmal iddiası

Tunceli Belediyesi işçisi çöp aracından düşerek beyin kanaması geçirdi

TUNCELİ - Tunceli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Zülfü Çelikdemir çöp kamyonundan düşerek beyin kanaması geçirmişti. Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelikdemir'in ailesi, olayda ciddi ihmal olduğunu belirterek sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını istiyor.

Tunceli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Zülfü Çelikdemir, 6 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde çöp toplama kamyonundan düşerek beyin kanaması geçirmişti. Çocuklarının yaşadığı olayda ciddi ihmal olduğunu söyleyen ailesi, çölyak hastası çocuklarının raporu olmasına rağmen temizlik işinde çalıştıran sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi ne devam edilen süren ve hayati tehlikesi bulunan Zülfü'nün annesi Fatma Çelikdemir, gözyaşları içinde oğlunun başına gelenleri anlattı. Anne Fatma Çelikdemir, olayı nasıl öğrendiklerini anlatarak, "Oğlum, 5 gün, 5 gecedir bana kapıyı açmıyor, bana cevap vermiyor" diyerek gözyaşı döktü.

Baba Seyit Ali Çelikdemir ise, oğlunun 7 yıldan bu yana belediyede çalıştığını kaydederek, "7 yıl içerisinde sadece 13 gün izin almış. Ben defalarca belediyeye gittim. Çocuğum, rahatsız çöpte çalışamaz, bağırsaklarında tedavi görüyor dedim. Geldiğinde sürekli kusuyordu. Başkan yardımcısına, temizlik müdürünün yanına gittim, ricada bulundum. Bu adamın yüzde 51 engelli raporu var dedim. Bu adamın yıllık izinleri var dedim. 2 ay yıllık izni olduğunu söylediler. Belediye muhasebecisine gittim 156 gün izni olduğunu öğrendim. 15 gün izin verebileceklerini söylediler. Kabul etmemem halinde istifasını versin gitsin dediler" dedi.

Oğlu için kayyımın adamı ifadeleri kullanıldığını söyleyen Çelikdemir, "Kayyım olsaydı o çocuğu bu şekilde çalıştırır mıydı? Çocuk sabah 6'da kalkıp işe gidiyor. 8'e çeyrek kala bir de 8'de aradım cevap yok. Komşumuz oğlumun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. O gün yağmur yağıyordu. Çocuk orada ne kadar kalmış bilmiyoruz. Sırt üstü düşmüş" diye konuştu.

Oğlunun temizlik işinden önce de park bahçelerde çalıştığını ve sıcaklar nedeniyle sürekli kustuğunu ifade eden baba Seyit Ali Çelikdemir, "Defalarca gidip ricada bulundum. Bu çocuk rahatsız dedim. Yüzde 51 raporu var dedim. Elazığ'dan aldığı rapora sahte denildi. Bunu bir kurum amiri nasıl söyleyebilir" şeklinde konuştu.

Çocuklarının can çekiştiğini ve sürekli gözyaşı döktüklerini ifade eden Çelikdemir, davalarının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Belediyeden 6 gün sonra açıklama

Tunceli Belediyesi de yaşanan iş kazasına ilişkin 6 gün sonra yazılı açıklama yaptı. Belediye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında yazılan haberlere dair çalıma arkadaşımızın sağlık durumu ve ciddiyeti nedeniyle açıklama yapmayı etik bulmadığımızı belirtmek isteriz. Çalışma arkadaşımızın sağlığına kavuşması ile birlikte gerekli açıklama yapılacaktır. Yaşanan bu kaza olayının nasıl ve neden olduğu konusunda adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Belediyemizce de aynı gün idari tahkikat başlatılmış olup incelemeler devam etmektedir. Bizler belediye olarak acılı aileyi anlıyoruz. Bizim için elzem olan çalışma arkadaşımızın hayata tutunmasıdır. Belediye olarak her daim çalışma arkadaşımızın ve ailesinin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.