Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi - Son Dakika
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Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçerken Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

23.02.2025 07:17  Güncelleme: 07:55
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Çorlu'da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.

AVM'DE BÜYÜK PANİK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti. Bir AVM'de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti.

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA VAR

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, "Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz" dedi.

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
Çorlu\'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
Kaynak: DHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Murat Eren, Tekirdağ, 3-sayfa, Çorlu, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TEKİRDAĞ LİMANINA YANAŞAN İTHAL CANLI HAYVAN GEMİLERİ OLMASIN.. 4 2 Yanıtla
  • aaaaa:
    bugünlük olay değildi ki. koku 2-3 gündür vardi 3 0 Yanıtla
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