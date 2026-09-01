Alkol ve Lastiksiz Araçla Ters Yön Tehlikesi

Tekirdağ Çorlu'da lastiği fırlayan otomobille jant üzerinde seyrederek ters yöne giren sürücü polise yakalandı. 3,32 promil alkollü çıkan sürücüye ceza kesildi.

Dün gece saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde lastiği çıkmış jant üzerinde seyreden otomobil, Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak yönüne tersten girdi. Lastiği çıkık aracı kaldırıma çıkararak park etmek isteyen sürücü bu sırada trafik polisine yakalandı. Sürücü E.A.'nin yapılan alkol kontrolünde 3,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Altı ay geçici süreyle ehliyetine el konulan sürücüye ceza kesildi. Sürücü E.A., ifadesi için polis karakoluna götürülürken, otomobil de çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konuldu.