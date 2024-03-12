Çorlu\'da Araç Takla Attı, Polisler Emniyet Kemeri Sayesinde Hafif Yaralandı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü MLKP üyesi 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.