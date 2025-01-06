Çorlu\'da Bekçiler Silah Buldu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece bekçilerinin üzerinde kurusıkı tabanca bulduğu şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece bekçileri, vatandaşın huzurunu kaçırmaya kalkışanlara taviz vermiyor. Cemaliye Mahallesi'nde gece saatlerinde Fidanlık Sokak civarından silah sesleri duyulması üzerine gece kartalları bölgede devriye attı. Bekçiler, şüpheli bir şahsın üzerinde yaptığı aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan S.K. isimli şahıs işlemleri için karakola götürülürken, tabancaya da el konuldu. - TEKİRDAĞ