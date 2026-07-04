Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çorlu\'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 2 Yaralı
04.07.2026 01:54
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Çorlu'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; olayın gaz kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu'da 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı patlamanın büyük ihtimalle doğal gaz kaynaklı olduğunu belirterek, olayın kontrol altına alındığını ve binanın tedbir amacıyla tamamen tahliye edildiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. GAZDAŞ Trakya'nın gaz hizmeti sunduğu binadaki doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlama nedeniyle daire ile binanın dış cephesinde hasar oluşurken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, yaptığı açıklamada patlamanın büyük ihtimalle doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etti. Kaymakam Erten, "2 vefat var. Doğal gaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Bir vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız ise hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelen 2 yaralı var. Biri taburcu oldu, diğeri tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bina tedbir amacıyla komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılandı. Olay kontrol altında" dedi.

Patlamanın kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Niyazi Erten, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çorlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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