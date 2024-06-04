Çorlu'da Emekli Uzman Çavuşun Arabası Yanarak Kül Oldu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki arabası yanan emekli uzman çavuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, sabaha karşı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Adem Coşkun'a ait park halindeki 59 AAG 448 plakalı hafif ticari alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

"O benim ekmek teknemdi, çok üzüldüm, elim ayağım titriyor"

Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına ağlayan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, "Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm. Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve gelip beni uyandırdıktan sonra arabanın başına gittik. Çok üzüldüm ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Öte yandan gözyaşlarına hakim olamayan Coşkun'u oğlu ve komşuları teselli etti. Polis tarafından olayın aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ